Cambio ai vertici del Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP: nominata la nuova compagine societaria

Nell’ambito dell’ultimo C.d.A., l’assemblea dei soci del Consorzio di Tutela del Pomodoro di Pachino IGP ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali. Sono risultati eletti Sebastiano Fortunato, Giovanni Iuvara e Massimo Pavan per la categoria Confezionatori; Sebastiano Agnello, Giuseppe Fancello, Giuseppe Sipione, Edmondo Pisana, Roberto Paolino e Salvatore Lentinello per la categoria Produttori.

Per quanto riguarda invece il collegio sindacale sono stati confermati Giancarlo Barone (Presidente), Vincenzo Bordonaro e Giuseppe Lorefice (membri effettivi). Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi nella seduta consiliare del 29 marzo scorso, ha poi rinnovato le sue cariche eleggendo Presidente Sebastiano Fortunato, vicepresidente per la categoria ProduttoriGiuseppe Sipione e vicepresidente per la categoria Confezionatori Massimo Pavan.