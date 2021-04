Canicattì: ma il campetto di via Inghilterra non era già stato finanziato? ( VIDEORICOSTRUZIONE)

Partiamo subito con la domanda: ma la ristrutturazione del campetto di Via Inghilterra a Canicattì, non era già stato finanziato dall’Unicredit? Molti si chiederanno perché ci poniamo questa domanda. Ci poniamo questa domanda perché a quanto pare si è presentato un progetto che partecipa al bando della Democrazia Partecipata per una spesa di 15.000 per la ristrutturazione del campetto di via Inghilterra, ristrutturazione che come vedrete dal video era già stata finanziata dall’Unicredit dopo una votazione che ci ha visti vincitori di un finanziamento .

Non vorremmo che magari fosse sfuggito sia ai presentatori del progetto, sia all’amministrazione comunale che quel campetto ha già usufruito di un finanziamento che è stato ampiamente sbandierato ma di cui ad oggi non si ha manifestazione fisica in loco ( nel senso che è sempre nelle stesse condizioni). Probabilmente siamo noi che abbiamo capito male, ma nel dubbio abbiamo realizzato un breve filmato che riassume le interviste che a partire dal 14 gennaio 2020 sia i proponenti e destinatari del finanziamento ma anche gli amministratori, hanno comunicato alla città.

Probabilmente , dato che l’ennesimo progetto dell’ennesima ristrutturazione del medesimo campetto rischiano di accavallarsi, abbiamo ritenuto bene di portare questo dubbio all’attenzione degli addetti ai lavori. Qualora l’amministrazione o anche i richiedenti e fruitori del finanziamento Unicredit volessero spiegare come sia possibile tutto ciò, la nostra testata darà loro tutto lo spazio necessario.