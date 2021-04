Canicattì: ritrovati cinque cuccioli di cane annegati, un gesto di una violenza inaudita

Le atrocità dell’uomo non finiscono mai di stupirci. Dopo la carcassa del cavallo morto in contrada Buccheri, un altro ritrovamento a dir poco angosciante: 5 cuccioli di cane annegati in una pozza d’acqua. A comunicarlo attraverso i social è l’animalista Vittorio Russo, allertato da una ragazza che trovandosi a passeggiare in contrada Fazi, una contrada nella zona nord di Canicattì, ha fatto la macabra scoperta.

Un gesto che non ha bisogno di commento alcuno e che lascia senza parole chiunque abbia un minimo di sensibilità. Immagini agghiaccianti di una violenza inaudita, una scena che ritrae quei piccoli corpicini galleggiare su una pozza d’acqua. Ci auguriamo che gli organi inquirenti facciano luce sull’accaduto affinché i responsabili di questo atroce gesto paghino con una pena esemplare la loro atrocità.