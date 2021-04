Pasticceria chiusa per Covid19, torte e dolci donati alla Caritas

I proprietari della pasticceria Rizzo, a Siracusa, chiusa per gli interventi di sanificazione dopo la scoperta di un caso di positività al Covid19, hanno deciso di donare le torte ed i dolci alla Caritas. Come riferiscono dall’associazione, “i prodotti sono perfettamente consumabili, in quanto lavorati nel più rigoroso rispetto delle disposizioni inerenti le norme igieniche e le precauzioni anti-covid”.

“Insieme alla AVCS, associazione volontari città di Siracusa della Protezione Civile, preziosa ed instancabile come sempre nel supporto logistico, abbiamo provveduto a distribuire, in data odierna ed alle realtà di riferimento in Diocesi un importantissimo quantitativo di prodotti dolciari, premurosamente donati dalla pasticceria Rizzo coffee, food and cake shop, temporaneamente chiusa al pubblico” fanno sapere dalla Caritas di Siracusa.