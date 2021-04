Campobello di Licata, manutenzione straordinaria di immobili, villa e piazza

Approvazione avviso pubblico per la manutenzione straordinaria degli immobili comunali. Dal Comune indagine di mercato volta alla individuazione degli operatori economici da invitare a presentare l’ offerta, Affidamento diretto per l’ importo a base d’asta di euro 21.653,83, soggetto a ribasso, con fondi comunali, Documentazione da presentare al comune entro le ore 11,30 del giorno 8 aprile. Inoltre: manutenzione straordinaria della villa Buffoni, Approvazione dell’ avviso pubblico per la manutenzione straordinaria per euro 110.444,33. Istanza entro giorno 8 aprile; Ristrutturazione e valorizzazione della piazza Marconi. Importo euro 110.516,43. Domanda entro giorno 8 aprile.

Giovanni Blanda