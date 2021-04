Ladri in azione a Favara: rubati pistola e fucile da casa

Malviventi in azione in una casa di via Vittorio Veneto, a Favara. Ignoti sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento di proprietà di una pensionata 57enne del posto e portare via quanto custodito all’interno di un armadio blindato: un fucile calibro 12 e una pistola regolarmente denunciati.

Oltre alle armi i ladri hanno anche rubato alcuni oggetti in oro per un valore di migliaia di euro. A fare la scoperta è stata la stessa proprietario quando è rientrata in casa. Immediata la denuncia ai carabinieri della locale Tenenza che hanno avviato le indagini.