Rigenerazione Urbana: la Regione punta sulle province di Agrigento e Catania

Il governo Musumeci ha deciso di proporre al ministero delle Infrastrutture il finanziamento di due progetti per le province di Agrigento e Catania, all’interno del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, per un valore di oltre 27 milioni di euro. La Regione Siciliana rivestirà il ruolo di soggetto aggregatore di strategie di intervento coordinate con i Comuni.

I progetti proposti per la provincia di Catania riguardano: Acireale, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Aci Sant’Antonio e Valverde, e per la provincia di Agrigento: Ravanusa, Licata e Palma di Montechiaro.

” La nostra provincia è stata per troppo tempo, ingiustamente, esclusa dai progetti di riqualificazione urbana. Adesso il vento è cambiato. Ringrazio il Presidente Musumeci e l’Assessore Falcone per aver inserito tra le priorità programmatiche e i progetti di riqualificazioni urbane da proporre al Mit: Ravanusa, Palma di Montechiaro e Licata. Comuni della provincia che mi onoro di rappresentare che hanno davvero bisogno di accedere al Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. La Sicilia ha le carte in regola per accedere al finanziamento. Adesso la palla passa a Roma, confido nella condivisione di vedute da parte del ministero, nell’interesse esclusivo della nostra amata Sicilia.”