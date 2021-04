Uomo nudo in piazza a Palma di Montechiaro, Castellino: “assurdo far girare le foto sui social”

Hanno destato scalpore le immagini ribalzate sui social network ritraenti un uomo nudo nella piazza della città di Palma di Montechiaro. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, una volta ricevuta la segnalazione,

il Sindaco Stefano Castellino grazie al supporto della Polizia Municipale, si è immediatamente attivato, ma giunti sul posto il soggetto si era dato alla fuga.

“Domani verranno visionati i filmati e verrà identificato e segnalato alla autorità, dichiara su facebook il primo cittadino Castellino. Altro atto assurdo è quello di far “girare” o pubblicare tale immagine, con un fine che non si comprende, oltre a rendere visibile ciò che non si dovrebbe, date pubblicità a chi meriterebbe solo la condanna o l’aiuto se si trattasse di soggetto con problematiche psichiatriche.”

