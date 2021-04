A fuoco un magazzino del Verdura Resort: ingenti i danni

è divampato un incendio all’interno di un magazzino presso la struttura ricettiva Verdura Resort.

Le fiamme hanno completamente distrutto il magazzino, dove erano custodite attrezzature varie al servizio dell’attività turistica ed i veicoli elettrici utilizzati per i trasferimenti degli ospiti nell’area alberghiera. Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca è arrivato anche personale del comando provinciale di Agrigento ed i volontari del servizio antincendio di Cianciana.

I danni sono ingenti. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per stabilire le cause del rogo.