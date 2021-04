Finanziaria, M5S: “Ristori magrissimi per le imprese, odg impegnerà il governo a stanziare risorse aggiuntive anche per loro”

“I ristori previsti dalla Finanziaria sono sicuramente insufficienti, a volte al limite del ridicolo. Per questo abbiamo pressato perché le categorie economiche presenti nel testo della manovra di stabilità fossero inserite anche nell’ordine del giorno che impegnerà il governo a predisporre ulteriori ristori”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro.

“Sprecata l’occasione – afferma Di Caro – di destinare 100 milioni di euro per investimenti dei Comuni per micro interventi ma dalla grandissima importanza, su progetti cantierabili. Ci si dovrà accontentare di 32 milioni da utilizzare con procedure di avvisi pubblici per progetti esecutivi e cantierabili dell’entità massima di due milioni di euro”

“Per il resto – conclude Di Caro – anche oggi è andato in scena il copione disastroso di questa finanziaria inutilmente corposa e che servirà a ben poco. Si poteva fare un lavoro snello e nettamente più proficuo e invece siamo ancora in aula, quando si poteva finire in un paio di giorni”.

