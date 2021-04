Il Leo Club Agrigento Host dona colombe agli operatori del reparto covid

È stata una Pasqua all’insegna della solidarietà e dell’ascolto quella del Leo Club Agrigento Host che continua con le proprie attività sociali. La mattina del giorno di Pasqua, infatti, una delegazione del Leo Club Agrigento Host formata dal Presidente, Giuseppe Castelli; il Vice-Presidente, Salvatore Malluzzo, e il Segretario Gianni Nicolò Panarisi, si è recata a fare visita, donando delle colombine e delle barrette di cioccolato atte a contribuire al Tema Operativo Nazionale del Leo Club Italia “Leo for safety&security” volto all’acquisto di materiale di primo soccorso per gli enti di primo intervento, agli operatori del reparto Covid incardinato presso l’Ospedale di Agrigento “San Giovanni di Dio”.

«Abbiamo voluto manifestare, con un piccolo segno, che noi ci siamo e che siamo a fianco di chi si trova in prima linea a fronteggiare questo nemico invisibile e subdolo che è il “Covid-19” manifestando tutta la nostra gratitudine per ciò che, in questo momento, tutti gli operatori sanitari, stanno compiendo!», ha affermato il Presidente del Leo Club, Giuseppe Castelli, che ha aggiunto: «è stata una giornata significativa dove abbiamo potuto toccare quella che è la realtà!». Il Presidente Castelli, ha, altresì, ringraziato tutto il club per la sensibilità avuta, «una sensibilità che non ha mai smesso di dimostrare attraverso i tanti service messi in atto in questo anno sociale che sta per concludersi», ha dichiarato. Un’azione meritoria di tanto apprezzamento ed inarrestabile, dunque, quella dei giovani del Leo Club Agrigento Host che hanno deciso di prendere un impegno chiaro verso la società agrigentina: contribuire al miglioramento della stessa.