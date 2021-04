L’uomo più anziano d’Italia di Caltabellotta si è vaccinato a 109 anni

Antonino Turturici, 109 anni, originario di Caltabellotta, si è vaccinato contro il coronavirus. L’uomo più anziano d’Italia ha ricevuto la dose del vaccino Moderna direttamente a casa grazie ad una squadra dell’Asp di Agrigento.

“Ha reagito abbastanza bene e non ha avuto effetti collaterali. Mio padre resta tuttora il timone della famiglia. E noi, figli e nipoti, cerchiamo di assisterlo al meglio e stargli vicino per ringraziarlo di tutto quello che nella vita ha fatto per noi”. ha dichiarato a Sky la figlia Biagia.