Maria Elena Oddo nuova presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria

Una donna alla guida dei Giovani Industriali. Maria Elena Oddo è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo. La Oddo, 36 anni, titolare di una società di consulenza, è stata eletta stamattina dall’assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Palermo.

Con lei sono stati eletti i componenti del Consiglio Direttivo: Giovanni Alessi di ALESSI, Giovanni Accurso Tagano di EFFEPI & CONTRACT, Francesco Bellomo di AGRUMARIA CORLEONE, Vincenzo Chiriaco di SOCIETÀ GENERALE FARINE, Nino Crisafi di MANPOWER, Giuliano La Barbera di COLOOMBUS, Giuseppe Paterna di 3Z SERRAMENTI e Filippo Salerno di SALERNO.

Le priorità, secondo la Oddo, sono cultura digitale, transizione 4.0, energie alternative, autoimprenditorialità, formazione imprenditoriale e finanziaria già a a scuola, attenzione ai fondi strutturali, soprattutto nei settori transizione ecologica e turismo.

“Occorre – secondo la presidente dei Giovani – puntare sulle iniziative rivolte alla promozione delle opportunità di Industria 4.0, valorizzando i progetti di transizione digitale ed energetica. È fondamentale far leva sull’autoimprenditorialità per sostenere il tessuto imprenditoriale, creando nuove imprese di valore e posti di lavoro. Un’altra leva strategica è quella dell’alfabetizzazione imprenditoriale e finanziaria, che dovrà partire dalle scuole; inoltre non possiamo trascurare le prossime opportunità attese dai fondi strutturali, soprattutto nei settori transizione ecologica e turismo, e dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)”.

Congratulazioni e auguri a Maria Elena Oddo dal presidente di Sicindustria Sicilia, Alessandro Albanese, dal presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, e dal presidente regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Gero La Rocca.