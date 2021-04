Minaccia di morte la moglie, denunciato 30enne

Un trentenne tunisino irregolare sul territorio italiano è stato denunciato dagli agenti della polizia per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti della moglie, sua coetanea e connazionale. L’episodio si è verificato la sera di Pasqua.

La donna, per sfuggire ai maltrattamenti del marito, avrebbe trovato riparo a casa di un’amica. L’uomo però si è presentato fin sotto l’abitazione, in via Manzoni, urlando e minacciandola di morte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno riportato la calma e denunciato l’uomo. Quest’ultimo è stato anche sanzionato per aver violato le norme anti-covid.