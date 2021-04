Neonato morto in casa, procura ordina autopsia

Tragedia a Trapani. Un neonato di appena 20 giorni è deceduto in casa dei genitori in circostanze ancora da chiarire. Per questo la procura di competenza ha ordinato l’autopsia sul corpicino del bimbo deceduto in casa dei genitori. La morte è avvenuta ieri, Lunedì dell’angelo, in una abitazione nei pressi del porto dove la giovane coppia abita. Sono stati gli stessi genitori del neonato a chiedere i soccorsi che, purtroppo, si sono rivelati vani.

Secondo una prima ricognizione cadaverica, sul corpo del neonato non ci sarebbe alcun segno di violenza. Potrebbe trattarsi di sindrome da morte in culla ma la magistratura trapanese ha comunque ritenuto necessario un ulteriore accertamento attraverso l’esame autoptico.

