Pasqua in zona rossa, tanti controlli e molto buonsenso: il bilancio

C’era molta attenzione da parte delle istituzioni per questi tre giorni di Pasqua in zona rossa. Il bilancio può ritenersi positivo con un aumento dei controlli delle forze dell’ordine e il buonsenso da parte della maggioranza della popolazione che ha tenuto un comportamento conforme alle regole imposte dal covid. Alla fine sono “soltanto” sei le persone multate – con 400 euro a testa – trovate in giro senza motivazione e che hanno provato a giustificarsi in qualche modo: “Voglio farmi un giro a San Leone”.

Due i locali chiusi ai quali vengono contestate le violazioni delle norme anticovid: il primo episodio è avvenuto venerdì scorso quando i militari della Guardia di Finanza hanno sorpreso un bar aperto con i clienti seduti al tavolo. Per tutti è scattata la multa e la chiusura di cinque giorni per l’attività. Una seconda chiusura è avvenuta, invece, a Cattolica Eraclea per lo stesso motivo.