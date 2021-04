Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: ferito 29enne

Incidente autonomo per un ventinovenne di Agrigento, rimasto coinvolto in un sinistro nei pressi di via Lago Pergusa, lungo l’arteria che collega la rotatoria di Cannatello con Zingarello. Il giovane viaggiava alla guida di una Toyota Aygo, quando all’improvviso ha perso il controllo dell’utilitaria ed è finito contro il guardrail.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a prestare le prime cure all’automobilista. Sono accorsi i vigili del fuoco, e i sanitari del 118, che hanno curato il giovane, ferito lievemente. Sul luogo la polizia di Stato di Agrigento e gli agenti dell’Infortunistica stradale della Municipale che si sono occupati dei rilievi.