Ribera, il Comitato di Pasqua chiede scusa ai cittadini e al sindaco

In merito a quanto accaduto alla fine della messa celebrata nella Chiesa Madre, interviene il Comitato di Pasqua di Ribera.

“La partecipazione alla celebrazione religiosa è stata dettata unicamente dal desiderio di onorare, a maggior ragione in un momento particolarmente difficile per la nostra comunità, la ricorrenza pasquale a cui tutti i riberesi sono tanto legati, si legge in una nota. Si chiede pertanto scusa alla cittadinanza, a nome di tutto il comitato, se alla fine della Messa, spinti dai ricordi e dall’emozione che la Festa di Pasqua suscita nel cuore di tutti noi Riberesi, ci si è fatti trascinare dal momento, creando imbarazzo alla cittadinanza e al Sindaco che era presente alle celebrazioni religiose in veste del suo ruolo istituzionale. Non era nostra intenzione urtare la sensibilità di alcuno in quanto, tutti noi siamo a conoscenza della situazione delicata in cui versa la nostra Ribera. Ci scusiamo nuovamente per quanto accaduto, confidando che i nostri concittadini comprendano la nostra buona fede”.