Ristori in arrivo per le associazioni sportive di Canicattì

È di 30 mila euro la dotazione finanziaria complessiva della misura prevista dall’Amministrazione comunale di Canicattì guidata dal Sindaco Ettore Di Ventura attraverso cui verrà dato un sostegno al mondo sportivo, uno dei settori più colpiti dal Covid-19.

Così come previsto dall’art. 216 del decreto legge 34/2020, sono stati stanziati ristori straordinari per le associazioni che gestiscono gli impianti sportivi pubblici e, al fine di mitigare le difficoltà nella prosecuzione della concessione, i gestori del Carlotta Bordonaro, del Palasport Saetta Livatino e della Palestra di Via Pertini avranno diritto al rimborso delle spese di energia elettrica per i 12 mesi successivi al marzo 2020. Tramite il fondo di 10 mila euro, i gestori dovranno prevedere un abbattimento delle tariffe di almeno il 10%, per il 2021, per le associazioni terze che usufruiscono degli impianti.

“In coincidenza con la giornata internazionale dello Sport attraverso cui l’ONU, con una risoluzione del 2013, lo riconosce come un potente strumento sociale, capace di promuovere l’integrazione sociale e lo sviluppo economico in contesti geografici, culturali e politici diversi, nonché di diffondere ideali e valori fondamentali come pace, fraternità, solidarietà, non-violenza, tolleranza e giustizia – dichiara il sindaco Di Ventura – riteniamo fondamentale fornire un sostegno alle associazioni e società sportive della nostra città.

Contributi straordinari in arrivo anche per le 15 associazioni sportive che hanno partecipato all’apposito avviso pubblico, reso noto nelle scorse settimane, avente un plafond complessivo di 20 mila euro. I contributi, a seguito dell’istruttoria predisposto dall’ufficio Sport, sono stati ripartiti sulla base degli importi delle tasse di iscrizione, del numero dei tesserati e delle spese effettuate per fronteggiare il Covid-19.

“Riconoscendo l’importanza che riveste il settore del sport nella nostra città, abbiamo voluto lanciare questa misura, unica nel comprensorio, per dare un segnale di vicinanza a chi attraverso lo sport svolge un ruolo primario nella nostra città” dichiara l’assessore allo Sport Angelo Cuva