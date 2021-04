Dottoressa ospedale di Partinico positiva dopo due dosi di vaccino Pfizer

Una dottoressa dell’ospedale Covid di Partinico (Pa) è risultata positiva al virus dopo avere fatto le due dosi di vaccino Pfizer. Il medico è in isolamento ed è risultato ancora positivo dopo tre tamponi. Per lei nessun effetto. E’ asintomatica.

Il problema è serio perché in questo caso potrebbe infettare i pazienti. Per questo i medici anche vaccinati si sottopongono a continui controlli per evitare che possano essere loro stessi a provocare focolai interni in ospedale come quello che si è verificato le scorse settimane nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Cefalù.

In Italia situazioni come quella successa a Partinico si sono già verificate. Per i medici positivi nessun problema solo un periodo di isolamento e poi dopo essere tornati negativi sono tornati in corsia.

Altro caso a Ragusa

Ha scoperto di essere positivo al Covid dopo che una paziente ricoverata nel suo reparto all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, era risultata positiva ed aveva costretto tutto il personale a sottoporsi al controllo del tampone.

Un altro medico siciliano che aveva già avuto inoculato le due dosi, come tutto il personale sanitario, nello scorso mese di gennaio è risultato positivo anche se asintomatico. Adesso è in isolamento.

