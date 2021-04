Home fitness: ecco i vogatori più richiesti per allenarsi in casa

Il vogatore o remoergometro è un attrezzo per il fitness che coinvolge tutto il corpo. In sostanza, vengono riprodotti i movimenti compiuti dal canottiere in canoa o in barca. Disponibile in diverse tipologie, è possibile anche procurarsi un vogatore a uso domestico, per poterlo utilizzare in modo esclusivo e con elasticità di orari.

Ecco i vogatori più richiesti

Il consumatore sembra apprezzare l’home fitness: si può fare attività fisica quando si vuole, in un contesto più tranquillo. Quello dell’allenamento tra le mura domestiche è un mercato che ha conosciuto una notevole espansione in tempi recenti. Ci si può procurare il vogatore anche rimanendo comodamente a casa, basta ordinarlo su internet. Online ci sono portali specializzati che aiutano l’utente a scegliere il prodotto più adatto alle proprie necessità. Un esempio in tal senso è il sito di vogatore.pro che mette a confronto i migliori articoli disponibili sul mercato.

Ci sono modelli in voga presso gli amanti del workout casalingo. Tra di essi, Il Reehut è davvero un buon prodotto, resistente, con la particolarità di essere pieghevole (caratteristica non scontata per questo tipo di articoli). Il serbatoio inclinato di 45° favorisce una resistenza del 45% superiore a un serbatoio orizzontale, per un allenamento migliore. Lo si può collegare, tramite Bluetooth, all’app gratuita Fitshow, per controllare i propri parametri con il display Lcd.

Molto apprezzato è anche il Fytter Trainer TR-05R, sempre pieghevole, con tredici funzioni tra cui distanza, trazioni al minuto e numero trazioni totali, frequenza cardiaca e calorie, dodici programmi di allenamento (quattro personalizzabili) più programmi extra e sedici livelli di resistenza motorizzati. Infine, il modello Ouumeis accontenta chi cerca un modello a buon prezzo. Offre diversi livelli di resistenza, il serbatoio è in policarbonato di grado aeronautico ed è molto resistente. Con il display Lcd si possono tenere sotto controllo i parametri.

Come si sceglie il vogatore?

Prima di acquistare il vogatore bisogna capire le proprie esigenze, fare una serie di valutazioni calcolando la propria corporatura e gli obiettivi che ci si vuole prefiggere. Se l’attrezzo verrà utilizzato tutti i giorni, si punti a un’elevata qualità, mentre per un uso più contenuto andrà bene un articolo medio. Importante è tenere in considerazione lunghezza e tipo di resistenza.

Ci sono diverse tipologie di vogatore in commercio, quelle più vendute presentano uno o due pistoni. Il vogatore a pistone presuppone due leve che fungono da remi; impugnandole, l’utilizzatore potrà “vogare”. I modelli più professionali sono a ruota frenata (ad aria, ad acqua o con elettromagnetismo). Per quanto riguarda il tipo di trazione, i vogatori con trazione scandinava o latina sono consigliati più che altro a chi conosce già la tecnica delle remata e a chi ama il canottaggio e andare in kayak; il modello con trazione centrale è ottimo per i principianti.

Un attrezzo completo

Il vogatore va a interessare l’80% dei muscoli di chi ne fa uso. È un attrezzo completo e consente di fare esercizio stimolando cosce, glutei, addominali e pettorali, oltre a spalle, braccia e schiena. In particolare, i muscoli delle braccia, lavorando sui “remi”, sono interessati dal movimento di apertura/chiusura (come le scapole), mentre le gambe vanno ad agire sulla spinta e sulla remata stessa. La schiena comincia a lavorare quando le gambe si raccolgono al massimo grado, e con il movimento opposto.

Per far sì che la remata sia buona, bisogna potenziare gli addominali, muscoli che non sono stimolati dall’utilizzo del vogatore. Si tenga presente, poi, che i movimenti andranno eseguiti in coordinazione, per evitare di incorrere in scompensi. Braccia e gambe lavoreranno con la stessa frequenza. Non si deve aver fretta: il programma sarà graduale, per non gravare troppo sulla schiena, ed è bene capire la giusta proporzione tra le varie forze che spingono sulla remata. Il vogatore è adatto a tutti, vale la pena valutarne l’acquisto se si è amanti dell’home fitness e se si desidera tonificarsi o dimagrire.