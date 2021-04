La vittima non lo riconosce in aula: assolto 55enne di Grotte

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Vincenzo Ricotta, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un uomo di 55 anni di Grotte, accusato di tentato furto. L’uomo era finito a processo per una vicenda risalente al 2013.

Era accusato di essersi introdotto nell’abitazione di una donna nel tentativo di rubare alcuni attrezzi. La donna, che in un primo momento lo aveva riconosciuto da alcune foto, ha poi fatto dietrofront in aula non essendo sicura che si trattasse di lui. Da qui l’assoluzione. L’imputato è difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato.