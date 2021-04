Misericordia di Campobello di Licata, “punti d’incontro”: successo del progetto

Ad un mese dall’attivazione del progetto “PUNTI D’INCONTRO”, rivolto agli ultra sessantacinquenni della comunità Campobellese, la Misericordia di Campobello di Licata ha fatto registrare un boom di servizi.

Nel solo mese di marzo i trasporti sociali di accompagnamento degli anziani, per innumerevoli esigenze legate alla mobilità di questi verso uffici, ambulatori sanitari e servizi, vari ha toccato quota 58 a fronte dell’impegno di 6 servizi mensili indicati nel progetto approvato dall’Assessorato alla famiglia della Regione Sicilia. Con questa proiezione, ha dichiarato Salvino Montaperto, alla fine del progetto avremo sicuramente un numero di trasporti sociali di circa 600/700, a fronte dei 60 trasporti che dovevamo garantire da progetto.

La Misericordia ormai, ha continuato Salvino Montaperto, rappresenta sempre di più un presidio sociale per la comunità dove, oltre a questi trasporti per questa fascia di età, bisogna aggiungere anche quelli di altre tipologie richieste da cittadini che, sforniti di mezzi o di sostegno familiare, si rivolgono quotidianamente all’associazione.

Bisogna aggiungere anche i trasporti ordinari con ambulanza e da non dimenticare, per l’efficacia ed efficienza, la postazione eccedenza 118 dove dei volontari e un’ambulanza sono a disposizione tutti i giorni della Centrale Operativa del 118 per fare fronte alle esigenze di interventi urgenti per la comunità e per tutto l’hinterland. Nell’insieme i volontari, che quotidianamente garantiscono la presenza in sede e sui mezzi, gestiscono un traffico telefonico di circa 30/40 chiamate che i cittadini indirizzano presso i nostri recapiti per la prenotazione e la gestione dei loro bisogni.

Il trasporto sociale è stato il primo ambito attivato, ha commentato Rosaria Seggio volontaria coordinatrice del progetto “punti d’incontro”, unitamente attivato anche negli altri sei comuni partner del progetto che vede la Misericordia come ente capofila.

Nei prossimi giorni avvieremo un altro ambito sempre in tutti i comuni partner che sarà dedicato alla stessa popolazione anziana e che prevede l’organizzazione di giornate della prevenzione con la misurazione di alcuni parametri sanitari. Il progetto, ha concluso Rosaria Seggio, continuerà anche nei prossimi mesi con l’organizzazione di attività di laboratorio e sarà previsto anche uno scambio generazionale con alcuni giovani, intrecciando le attività di un altro progetto dedicato ai giovani e soprattutto legato al contrasto della ludopatia, finanziato anch’esso dall’Assessorato alla famiglia della Regione Sicilia.