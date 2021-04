Punta Bianca, ok alla procedura per la creazione della riserva naturale

La giunta comunale di Agrigento, presieduta dal sindaco Francesco Miccichè, ha deliberato l’approvazione alla proposta di adesione al procedimento per l’Istituzione di Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Riserva Naturale Orientata (RNO) denominata “Punta Bianca e Scoglio Patella” nel territorio di Agrigento. La zona, che comprende il territorio costiero dalla foce del Vallone di Sumera al Castello di Montechiaro, ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro è stata dichiarata nel 2001 di “notevole interesse pubblico”.

Nella relazione allegata si legge: “Si rappresenta che esiste un’area di notevole pregio archeologico, storico e paesaggistico ad est dell’abitato della città in una zona che ricade in parte nel territorio di Agrigento e in parte in quello di Palma di Montechiaro lungo la fascia costiera. Ha un’estensione in lunghezza di 7km circa, allargano in profondità nella sua massima penetrazione di circa 3km. La morfologia dei luoghi appare complessivamente caratterizzata dalla presenza del rilievi di Monte Grande attorniato da modeste formazioni collinari e dall’aperto pianoro Gelardo, intercalati dalle incisioni dei corsi d’acqua e da qualche crinale isolato con spuntoni lapidei più resistenti all’erosione”.