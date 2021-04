Tentano rapina a tabaccheria a Licata, messi in fuga dal titolare

Due banditi armati di pistola sono entrati in azione in via Gela, a Licata, nel tentativo di mettere a segno una rapina ai danni di una tabaccheria. Una volta dentro hanno minacciato il proprietario puntandogli l’arma addosso ma non hanno fatto i conti con la reazione dell’uomo.

Quest’ultimo, nonostante la situazione difficile, ha inveito contro i due malviventi mettendoli in fuga. Entrambi avevano il volto travisato da mascherine (una covid e l’altra da carnevale). Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Licata che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei due criminali.