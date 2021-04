Campobello di Licata, alla Telecom gestione del servizio reti telefoniche del Comune

Dal Comune: alla società Telecom Italia l’affidamento diretto definitivo per la gestione del servizio delle reti di telefoniche di telefonia fissa e flusso dati, per la somma di euro 67.554,88. Il documento trasmesso al sindaco, segretario comunale, ufficio contratti e servizi finanziari ed interni.

Lo stesso ente comunale, frattanto, ha determinato la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo scolastici per le famiglie a basso reddito, fino al 16 aprile. E’ già possibile la presentazione delle istanze di contributo per la fornitura di libri per l’anno scolastico 2020-2021

Giovanni Blanda