In caserma padre e figli aggrediscono i Carabinieri, arrestati

I Carabinieri di Castelvetrano (TP) e della Sezione Radiomobile hanno arrestato 3 persone, padre con i due figli, residenti a Castelvetrano, poiché ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di minaccia, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

La segnalazione di un assembramento

Ai militari era giunta la segnalazione di un assembramento di giovani. Giunti sul posto hanno identificato 12 persone. Tuttavia, uno dei presenti, F.S., si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Il 28enne è stato condotto presso gli Uffici della Compagnia di Castelvetrano dove, durante lo svolgimento della perquisizione personale, effettuata per scongiurare la possibilità che lo stesso fosse in possesso di armi od oggetti atti a offendere, andava in escandescenza colpendo con dei pugni uno dei Carabinieri presenti.

Il caos in caserma

Mentre i militari dell’Arma tentavano di riportare il giovane alla calma, F.N. e F.D., rispettivamente padre e fratello del 28enne, dopo essere entrati nella caserma in cui si trovava il loro congiunto, si sono scagliati a loro volta contro i Carabinieri colpendoli con pugni sul volto. I militari hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. I tre familiari, dopo essere stati faticosamente riportati alla calma, concluse le formalità di rito, sono stati dichiarati in stato di arresto. Il giudice ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana.

