Mafia, Fondazione Caponnetto: “Presto in piazza a difesa ergastolo ostativo”

“Continua la mobilitazione social della Fondazione Antonino Caponnetto in difesa dell’ergastolo ostativo in particolare e piu’ in generale per la normativa antimafia e antiterrorismo che sono oggi in serio pericolo. Dopo il successo dell’iniziativa social di ieri con i tanti messaggi video arrivati al ‘Gruppo Giornata di Mobilitazione in Difesa dell’Ergastolo Ostativo e 41 bis’ il gruppo ha cambiato nome ed ora le prese di posizione, i brevi messaggi video di chi vuole metterci il cuore e la faccia troveranno accoglienza e posto nel gruppo “Mobilitazione permanente in Difesa dell’Ergastolo Ostativo e del 41bis”.

Lo afferma, in una nota, il presidente della Fondazione Antonio Caponnetto, Salvatore Calleri. “Una scelta che la Fondazione – aggiunge Calleri – deve a chi con passione ha aderito alla giornata, familiari delle vittime, semplici cittadini, giornalisti, parlamentari, una scelta per tenere alta la guardia nella lotta alla Mafia. Appena poi fuori dalla zona rossa scenderemo anche in strada: in Toscana stiamo programmando sit in davanti alla sede della Regione e della prefettura a Firenze. Iniziative saranno attuate anche nel resto del Paese”