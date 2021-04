Ravanusa, lesioni personali: chiuse indagini a carico di 20enne

Il sostituto procuratore Gloria Andreoli ha notificato l’avviso di conclusione indagini a carico di un ventenne di Ravanusa accusato di lesioni personali. La vicenda scaturisce da una scazzottata avvenuta nel centro agrigentino nel dicembre scorso quando – secondo la ricostruzione accusatoria – il giovane avrebbe colpito con un pugno in faccia un diciottenne che rimase ferito.

Da qui la denuncia per lesioni personali. Il ventenne adesso ha venti giorni di tempo per poter presentare memorie difensive o rendere dichiarazioni al pubblico ministero per evitare la richiesta di rinvio a giudizio.