Sport nei quartieri di Licata, pubblicato avviso destinato alle Associazioni

L’Assessore Decimo Agnello con delega allo Sport Turismo e Spettacolo del Comune di Licata rende noto che, l’Ufficio Europa, nell’ambito del Programma “Sport di Tutti”, ha pubblicato l’Avviso “Quartieri”.

L’avviso è rivolto alle Società e associazioni sportive (SSD/ASD) con l’obiettivo di promuovere e sostenere la creazione di presìdi sportivi ed educativi in aree di disagio sociale, nelle periferie urbane a rischio emarginazione, povertà educativa e criminalità e nei quartieri disagiati che fungano da centri aggregativi aperti tutto l’anno, destinati alla comunità e a tutte le fasce d’età per favorire sinergie di scopo e di risorse attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e Istituzioni, locali e del terzo settore.

L’importo massimo erogabile per ciascun presìdio sportivo/educativo per un anno di attività è pari a € 100.000,00.

Viene premiato il coinvolgimento dei Comuni, attraverso manifestazioni di interesse a cofinanziare uno o più presìdi situati nel proprio territorio.

È possibile inviare le candidature fino al 30 Giugno 2021