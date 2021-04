Tragedia al Giardino Botanico di Agrigento, dipendente stroncato da infarto

Un dipendente regionale, P.F., 58 anni, di Porto Empedocle, è stato trovato morto all’interno degli uffici del Libero Consorzio, nella sede distaccata dell’Orto Botanico, di via Demetra, ad Agrigento.

Sono stati i colleghi a lanciare l’allarme. Il personale medico del 118, una volta giunto sul posto, ha messo in atto tutte le pratiche rianimatorie, ma non c’è stato nulla da fare. Il cuore dell’uomo si era già fermato. Quasi sicuramente l’impiegato è stato stroncato da un arresto cardio-circolatorio, che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto il medico legale, e i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che si sono occupati degli accertamenti del caso.