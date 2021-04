Covid, Cgil: “ospedale di Ribera diventa centro per virus”

“L’ospedale Parlapiano di Ribera diventa centro Covid. A distanza di un anno, possiamo dire che non ci eravamo sbagliati. Oggi il nuovo management dell’ Asp, con una corsa contro il tempo perduto, apre il presidio di Ribera con posti letto di medicina covid e di rianimazione, esattamente cio’ che noi auspicavamo gia’ un anno fa. Confidiamo nella prosecuzione di questo ambizioso progetto di rilancio del presidio fratelli Parlapiano di Ribera, perche’ lo riteniamo unica soluzione per garantire ai pazienti affetti dal SARS cov 2, adeguate cure sanitarie in sicurezza anche per tutto il personale dipendente”. Lo dice Alfonso Buscemi, segretario Generale della Cgil di Agrigento.

loading..