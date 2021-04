Da Palermo ad Agrigento con mezzo etto di hashish: arrestato 21enne

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, agli ordini del commissario capo Francesco Sammartino, hanno arrestato un 21enne originario della Tunisia poiché sorpreso in possesso di cinquanta grammi di hashish. L’arresto del giovane, ospite della comunità Quarinto di San Giusippuzzu, è stato già convalidato dal giudice che gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma.

I poliziotti lo hanno sorpreso negli scorsi giorni alla stazione Bassa di Agrigento. In tasca aveva ancora il biglietto del treno che indicava la tratta Palermo-Agrigento. Dopo un’attività investigativa lampo, culminata con la perquisizione personale, è stato rinvenuto mezzo panetto di hashish pronto per essere spacciato nella Città dei Templi.

loading..