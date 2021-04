Fondi per continuità assistenza a studenti. Caronia “Garantiti servizi fondamentali per diritto allo studio”

“Con l’approvazione delle norme che riguardano l’applicazione delle linee guida in materia di assistenza agli studenti con disabilità da parte dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane, si completa un pacchetto di interventi che servono a dare continuità ai servizi, riconoscendoli come parte essenziale del percorso di ciascun ragazzo e ciascuna ragazza con disabilità e ponendo fine alle tante, troppe incertezze che si sono manifestate quest’anno, aggravate dalle norme di contenimento della pandemia.”

Lo ha dichiarato Marianna Caronia dopo l’approvazione di alcune ultime norme nella finanziaria regionale che definisco un nuovo quadro normativo e di finanziamenti per l’assistenza agli studenti con disabilità nelle scuole superiori siciliane.

Dopo l’istituzione di un capitolo di spesa ad-hoc destinato all’assistenza igienico-personale, distinto da quello relativo all’assistenza e alla comunicazione, è stato infatti deciso, su proposta proprio di Marianna Caronia, che l’adozione e l’attuazione di linee guida univoche sia obbligatorio in tutti i territori, a pena di un commissariamento regionale nei confronti degli enti inadempienti.

“Con questo ultimo provvedimento – spiega la deputata di Forza Italia – si garantisce agli studenti che non vi siano più difficoltà e divergenze di interpretazione della norma da parte dei diversi uffici ed inoltre, fatto assolutamente fondamentale soprattutto dopo l’esperienza della DAD, sarà garantita la continuità assistenziale durante tutto l’anno scolastico senza interruzioni.

E’ un modo per garantire un servizio la cui erogazione è fondamentale per garantire un effettivo diritto allo studio per gli studenti.”