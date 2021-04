Ruba 30 mila euro a pensionato: fermato 22enne

Aveva tentato il colpo grosso un 22enne corleonese residente a Roccamena, ma i Carabinieri della Stazione di Roccamena, a cui era già noto, lo hanno individuato e fermato nella notte di Pasqua.

La vicenda ha origine da un furto perpetrato lo scorso 3 aprile ai danni di un 75enne pensionato del luogo, al malcapitato erano state sottratte dal suo appartamento due borse in cuoio contenenti la somma, in contanti, di 30.000 euro. I militari attraverso l’escussione testimoniale ed un minuzioso sopralluogo sulla scena criminis, sono addivenuti ad un provvedimento di “fermo di indiziato di delitto” nei confronti del giovane, a casa del quale sono, a seguito di perquisizione, stati rinvenuti circa 15.000 euro. Il fermo del 22enne è stato convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.