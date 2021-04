Scoperto cantiere abusivo a Porto Empedocle, 4 operai denunciati

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal capitato Marco La Rovere, comandante della Compagnia Carabinieri di Agrigento, insieme ai tecnici dell’Ufficio tecnico hanno denunciato un uomo di 31 anni del luogo perchè stava realizzando dei lavori in un cantiere senza autorizzazione.

All’interno dell’immobile, che sarebbe dovuto divenire una carrozzeria, stavano lavorando in nero tre operai, di 40, 23 e 45 anni di Porto Empedocle, due dei quali percepivano anche il reddito di cittadinanza.

I Militari, hanno denunciato i 4 empedoclini per esecuzione di opere in mancanza di concessione edilizia, e hanno proceduto, a sottoporre a sequestro preventivo tutta l’ area interessata dal cantiere, per una superficie di circa 150 metri quadri.