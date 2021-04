Concorsi, 497 posti nella pubblica amministrazione in Sicilia

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato la procedura per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unita’ di personale di Area III – F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita’ di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. “Per la Sicilia ci saranno 497 posti – dice Rosalba Cimino, deputato del Movimento 5 Stelle – abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo che permettera’ di sbloccare i concorsi e permettere a molti di poter lavorare nella propria terra”.

