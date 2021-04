Favara verso la zona rossa: “Situazione sfuggita di mano”

“La situazione è drasticamente sfuggita di mano con sempre più notifiche di casi covid. Abbiamo sentito il dipartimento sanitario e molto, molto probabilmente ci avviciniamo purtroppo alla zona rossa.” A dirlo è la sindaca di Favara Anna Alba sulla situazione epidemiologica nella città agrigentina.

“Quello che più mi preoccupa è l’incoscienza e l’egoismo che si manifesta in questa comunità. Nella prima fase siamo stati tutti più bravi a rispettare le regole mentre in questa non ci rendiamo conto che dai nostri comportamenti derivano delle conseguenze. Ci sono tantissime attività commerciali chiuse da quasi un anno. Il problema non è chiudere le scuole ma essere convinti a rispettare le regole. Non c’è esercito che possa limitare il contagio se poi festeggiamo Pasqua e Pasquetta come se nulla fosse in questo periodo.”

“Chi è in attesa di esito del tampone non può andare in giro, è inconcepibile. E’ un senso di irresponsabilità tale che è disarmante.”