Incendio a Porto Empedocle, brucia discarica posta sotto sequestro

Discarica abusiva in fiamme a Porto Empedocle, dove questa mattina i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento hanno lavorato per domare le fiamme.

Sul posto sono intervenuti a supporto anche i Carabinieri di Porto Empedocle. A prendere fuoco un’area di 500 metri quadrati adibita a discarica abusiva in via Libertà posta sotto sequestro dalla Repubblica di Agrigento qualche mese addietro.

