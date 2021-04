Sicindustria plaude allo stanziamento di un fondo per installare di impianti di videosorveglianza in case di riposo ed asili

La Sicilia ha fatto un importante passo in avanti nella tutela dei soggetti più fragili: nella finanziaria appena approvata è infatti stato stanziato un fondo di un milione di euro per contributi destinati all’installazione di impianti di videosorveglianza all’interno di case di riposo ed asili, per prevenire fenomeni di maltrattamenti e abusi. Ma non solo. Perché è stato anche approvato un ordine del giorno che impegna il governo regionale a intraprendere presso quello nazionale “tutte le iniziative atte a permettere l’istituzione del vincolo di obbligatorietà della videosorveglianza e telecamere a circuito chiuso negli spazi comuni delle strutture pubbliche e private” riservate, tra gli altri, agli anziani.

Il commento del presidente della sezione “Strutture socio-sanitarie”

“Si tratta di interventi – commenta Francesco Ruggeri, presidente della sezione ‘strutture socio-sanitarie’ di Sicindustria – chiesti a gran voce dalla nostra associazione e, per questo, non possiamo che rivolgere un plauso alle forze politiche che hanno permesso che si portassero avanti provvedimenti che consideriamo di civiltà, a beneficio delle persone più indifese, ma anche di tutti gli imprenditori e lavoratori che operano seguendo scrupolosamente i principi di onestà e di etica. Al tempo stesso, però, non possiamo sottacere sulla gravissima crisi economica che sta mettendo sempre più a dura prova le nostre imprese. È per questo che chiediamo al governatore Musumeci un incontro urgente per affrontare la questione dei ristori 2021 e quelli per il 2020 che alcune Asp non hanno ancora erogato”.

