Svaligiato negozio telefoni ad Agrigento: 10 mila euro il bottino

Ladri in azione in via Atenea, ad Agrigento. Ignoti, riuscendo a forzare una finestra del primo piano, si sono intrufolati all’interno di un negozio che vende telefoni.

Una volta dentro hanno portato via merce e anche i contanti custoditi nella cassa. Secondo una prima stima il bottino sarebbe di almeno diecimila euro di cui 7mila in contanti. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.