Villaggio per migranti, avviso della Regione per la gestione della struttura

La Regione ha pubblicato un avviso per la gestione del campo di accoglienza in corso di costruzione a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa, che, a breve, ospiterà un centinaio di braccianti stranieri.

Il villaggio, che sorgerà in contrada Palazzo, è stato realizzato dal Comune di Siracusa con circa 242 mila euro, un finanziamento del ministero dell’Interno. Ma questa stessa struttura è al centro di una polemica sollevata da un Comitato di residenti di Cassibile che non lo vuole ed ha organizzato due giorni fa un sit-in di protesta davanti alla sede della Prefettura di Siracusa.

La gestione

Secondo quanto riferito dall’assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone, la gestione dei servizi riguarderà: l’istituzione di una guardiania del campo h24, la costituzione di un’equipe di operatori sociali e mediatori interculturali per l’orientamento ai servizi e la presa in carico degli utenti nel campo, la pulizia quotidiana e la sanificazione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme di prevenzione del contagio Covid-19, un efficace sistema di conferimento e/o smaltimento dei rifiuti, la distribuzione settimanale di kit individuali composti dai prodotti per l’igiene personale e dalla biancheria, la distribuzione serale di un pasto.

“Migranti regolari”

«Al campo saranno ospitati immigrati regolari – ha aggiunto l’esponente del governo Musumeci – che costituiscono per alcuni settori, in primis l’agricoltura, una risorsa lavorativa essenziale per la nostra economia». L’intervento di questi giorni segue quello già realizzato, sempre dall’assessorato Famiglia, a giugno e luglio scorso sempre a Cassibile. «In quell’occasione, in pieno periodo Covid con gli immigrati irregolari a rischio di assistenza – ha proseguito Scavone – abbiamo realizzato un’attività proprio di assistenza in vari ambiti come quello sanitario, legale, psicologico e di mediazione culturale».

