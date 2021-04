Attivati i tirocini del Pon Inclusione dedicati ai percettori del Reddito di Cittadinanza

Ripartire dalle competenze riqualificando le proprie capacità e migliorando la spendibilità del mercato del lavoro: è quello che si propone il piano del Distretto Socio Sanitario 16, capofila il Comune di Catania, attivando un progetto inserito nel Pon Inclusione. L’opportunità è dedicata ai percettori del Reddito di Cittadinanza, residenti nelle aree di riferimento, che potranno beneficiare di 6 mesi di formazione ‘on the job’ in aziende per riqualificare le proprie competenze e migliorarne la spendibilità del mercato del lavoro, avvantaggiati inoltre di un’indennità mensile di 600 euro.

Esperienza formativa e di orientamento all’interno dei contesti produttivi

Previste 600 dotazioni per i tirocini del Pon Inclusione del valore di 4 mila euro ciascuno, previste dal Distretto Socio Sanitario 16 comprendente i territori dei comuni di Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia.

Il tirocinio benché non si configuri come rapporto di lavoro, rappresenta la misura principale di inserimento nel mercato, un’esperienza formativa e di orientamento all’interno dei contesti produttivi. L’opportunità del tirocinio è anche l’occasione per tanti datori di lavoro che operano nei territori del distretto, di selezionare e formare il personale idoneo a supportare la ripartenza della propria azienda e per l’incremento delle attività in corso.

Per l’impresa copertura spese di 400 euro in 6 mesi di tirocinio

L’impresa, usufruendo di una copertura spese di 400 euro potrà in 6 mesi di tirocinio, formare il personale e trasformarlo in supporto operativo e produttivo. Ampi i requisiti per accedere al progetto: aziende con 5 lavoratori due tirocini; da 6 a 21 lavoratori quattro tirocini; oltre i 21 lavoratori il 20% della forza lavoro. Il progetto del Distretto Socio Sanitario 16, approvato nell’ambito dell’Avviso 3/2016 Pon Inclusione, prevede l’attivazione ed il finanziamento di 600 tirocini extracurriculari di inserimento o reinserimento lavorativo avvalendosi dei centri per l’Impiego quali promotori dei percorsi e dei progetti formativi.

