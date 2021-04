Canicattì, Comitato 2021: : ristrutturazione del Campo sportivo illecito utilizzo dei fondi destinati alla costruzione di strade e opere di urbanizzazione

Qualora i chiamati in causa volessero replicare , la nostra testata metterà loro disposizione lo spazio necessario

Questo Comitato Civico 2021 l’Amministrazione Comunale e l’Ufficio tecnico non finiscono di stupire infatti sembra che per la ristrutturazione del campo sportivo stiano utilizzando i fondi di cui all’art. 7 della legge regionale n° 16/2016 i fondi incassati dal comune quali costi di costruzione e oneri di urbanizzazione pagati dai cittadini a cui sono stati rilasciati titoli edilizi.

Se così è si sta consumando un altro illecito utilizzo di fondi infatti gli stessi , come stabilito dalla legge, sono destinati alla costruzione di strade, condotte fognarie, ecc.. ecc.. così come specificatamente sancito dal predetto art. 7 della L.R. N° 16/16, e non certo alla ristrutturazione del campo sportivo.

Ciò significa che le cooperative di via Nilde Iotti, alcune strade del centro storico, le traverse di via Gucciardini, le traverse di via Pirandello, ecc… ecc… resteranno in terra battuta per diversi anni. I Cittadini continueranno a restare in mezzo al “fango” .

Pertanto chiediamo a codesto Assessorato Regionale di intervenire con il potere sostitutivo per ristabilire la legalità.

Canicattì 09/04/2021

IL SEGRETARIO

Calogero Giarratana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Giardina