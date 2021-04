Dipendente comunale positivo: chiusi uffici dei Servizi Sociali a Licata

Un dipendente degli uffici del Dipartimento Servizi Sociali e del Distretto D5 del Comune Capofila Licata è risultato positivo al Covid-19. Il sindaco Giuseppe Galanti con una nota ha disposto, in via precauzionale, la chiusura per Lunedì 12 e martedì 13 aprile di questi due importanti servizi al pubblico.

“Sarà una misura temporanea ed eccezionale – commenta il Sindaco Galanti – siamo infatti consapevoli dell’impatto che possa avere sulla Cittadinanza la chiusura, seppur limitata a due giorni, di questi due importanti servizi. I dipendenti degli uffici coinvolti saranno tutti sottoposti a tampone. La riapertura degli uffici avverrà soltanto dopo il completamento di tutte le misure sanitarie previste in casi del genere. Al dipendente – concludeGalanti – i miei migliori auguri di pronta guarigione”.