Droni per il corpo forestale, il commissario Cuffaro: “strumento utile per contrastare i reati ambientali”

Da qualche tempo il drone è diventato uno strumento prezioso anche nel contrasto ai reati ambientali e gli incendi boschivi. A pilotare da terra i primi “occhi elettroni” saranno gli uomini in divisa del Corpo Forestale della Provincia di Agrigento agli ordini del commissario superiore Gerlando Cuffaro.

Le moderne apparecchiature, consentiranno di monitorare gran parte del territorio agrigentino in tempo reale e individuare con maggiore facilità coloro che commettono reati ambientali di qualsiasi natura.

“Continua l’attività di modernizzazione strumentale del Corpo Forestale della Provincia di Agrigento, ha dichiarato ai microfoni di Grandangolo Gerlando Cuffaro, commissario superiore del Corpo Forestale. L’amministrazione sta acquistando altri droni per gli altri distaccamenti della Sicilia, che ci permetteranno di gettare un occhio anche in quelle zone più impervie dove l’occhio degli agenti non arriva. Tutto ciò grazie a questa nuova tecnologia, dotati di telecamere e pilotati da personale adeguatamente addestrato”.



L’intervista al Commissario CF Gerlando Cuffaro