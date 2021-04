E’ Nata una stella! Una start up al Liceo Foscolo di Canicattì

Gli studenti del liceo classico, scientifico e linguistico “Ugo Foscolo” di Canicattì, che partecipano al progetto Erasmus+ EUROSTAR (EUROpean Sustainable Tourism And Entrepreneurship), guidati dal team degli insegnanti e dagli esperti di JA Italia, organizzazione non profit per l’educazione all’imprenditorialità nelle scuole, hanno dato vita ad “Unlock Sicily JA”, una mini-impresa per la promozione e la valorizzazione del turismo sostenibile nel territorio agrigentino.

Unlock Sicily JA è una piattaforma del tutto innovativa che offre al turista la possibilità di scegliere tra gli itinerari sostenibili ed esperienziali suggeriti o di costruire il proprio percorso, combinando le attività e i siti di interesse storico, culturale o naturalistico proposti. La sfida è, soprattutto, quella di far conoscere le bellezze nascoste della nostra Sicilia e nello stesso tempo diffondere pratiche eco-sostenibili sensibilizzando il più possibile il viaggiatore ad un turismo responsabile, ridurre l’impatto ambientale e salvaguardare il patrimonio e gli usi, i costumi, il cibo e le tradizioni dei luoghi visitati.

Ma la vera novità che distingue questo sito da tanti altri è l’offerta di particolari esperienze di gioco come cacce al tesoro e escape tour, adattamento delle più conosciute escape room, all’ambito turistico. I nuovi game tour, creati interamente dai ragazzi e organizzati all’interno di palazzi, castelli, siti archeologici o per le vie di paesi noti e meno noti, si basano su story-telling legati a miti, tradizioni, storie e leggende locali per dar vita ad un’esperienza tra gioco e visita culturale, tra tecnologia e storia e rendere la visita piacevole, interessante e nello stesso tempo stimolante.