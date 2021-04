Ravanusa, bambini positivi all’I.C Manzoni: sospese lezioni in presenza

A Ravanusa alcuni bambini dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” sono risultati positivi al covid-19 e in assenza di un tracciamento certo dei contagi il sindaco Carmelo D’Angelo ha emanato un’ordinanza di sospensione delle lezioni in presenza da lunedì 12 Aprile fino al 14 aprile.

“Un’ordinanza figlia della cautela e della prudenza, dichiara il primo cittadino D’Angelo. Non avendo notizia sul tipo di variante e sul grado di contagiosità in via precauzionale ho deciso di sospendere le lezioni”.