Sorpresi a consumare alimenti dentro locale: chiusura e sanzioni a Porto Empedocle

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, durante i controlli anticovid, hanno sorpreso il titolare di una panineria dietro al bancone e due clienti seduti al tavolo mentre consumavano alimenti in piena violazione delle norme imposte dalla zona rossa a cui è sottoposto il comune empedoclino. Per tutti è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro e contestuale chiusura – per cinque giorni – dell’attività commerciale.

