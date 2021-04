Vaccini covid19, allarme in Sicilia, 80% di rifiuti per il siero AstraZeneca

“In Sicilia c’è l’80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no”. Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello Musumeci. “E’ naturale – ha aggiunto – che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiano il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi”.

“Per poter uscire da questo tunnel e smetterla di dichiarare zone rosse c’è una sola soluzione: immunizzare la comunità siciliana, sottoporla a vaccino ed è quello di cui ci stiamo occupando”, ha concluso.

L’allarme proprio quando si accelera

L’allarme giunge proprio mere si tenta di accelerare sul fronte delle vaccinazioni “ la prima prova della vaccinazione in notturna alla Fiera di Palermo. Priorità ad anziani e persone fragili. Ma la gente perbene risponde. E ancora una volta dimostra di essere molto più avanti di chi fa polemica politica pensando di ricavare qualche voto dalla disperazione dei cittadini” sostiene ancora il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in merito, stavolta, all’estensione alle ore notturne delle vaccinazioni nell’hub di Palermo.

